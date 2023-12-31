Türk kahvesine bir kaşık ekleyin! Sabahları içince 5 beden inceltip, şekeri dengeliyor...

Ayrıca iştahınızı azaltabilir, bu da sağlıklı bir diyete bağlı kalmanızı ve sağlıksız atıştırmalıklar için istek duymanıza karşı koymanızı kolaylaştırır. Tarçının antienflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir genel sağlığa sahip olmanızı sağlayabilir.