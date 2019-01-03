Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları

Türk kahvesi tüketiminin zararlı olduğuna inananlar için işte Türk Kahvesinin sağlığa faydaları... Kahvenin içerisinde bulunan kafein iştahı keser ve yağ akımını hızlandırır bu da kilo vermenize yardımcı olur. Yemekten sonra içilen kahve şişkinliğini alır hem de sindirim sistemini kolaylaştırdığı için bağırsak kanseri olma riski en aza iner. Türk Kahvesinin kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi selülit oluşumunu engellemede etkilidir. Her gün düzenli olarak tüketilen kahve felç geçirme riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendirir. Kahvenizi içtikten sonra kalan telveyi siyah noktalarınız için peeling olarak kullanabilirsiniz.