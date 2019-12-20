Türkiye'de sigara içenlerin sayısı ne kadar? 30 milyon olan sayı şimdi...

"SİGARA İÇENLERİN SAYISI 20 MİLYONA DÜŞTÜ "

Bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye'de 30 milyon civarında sigara içen insan sayısını 20 milyona düşürdüklerini belirten Doç. Dr. Aydın, "Hep birlikte el ele vererek sigaranın, tütün ve tütün mamullerinin insanların geleceğini, ekonomiyi nasıl tahrip ettiğini, bir ülkeyi istila etmek için tank ve toplarınızı oraya göndermeniz gerekmiyor. O halkı sigaraya alıştırdığınız zaman hem siyasi, hem kültürel, hem de ekonomik olarak onu kendinize bağımlı hale getirdiklerini anlattık ve büyük başarılar sağladık. Türkiye'deki tütün ve tütün mamullerine karşı yapılan çalışmalarda TSSD hep öncü rol üstlenmiştir. Kanunları çıkarttık ve kapalı mekanlarda sigara içmek, eğitim ve sağlık kurumlarının 100 metre mesafesine kadar sigara içilmesi yasaklandı. Gençleri ve çocukları koruma altına aldık. Şimdilerde fahri müfettişlik kavramını meydana getiriyoruz ama yine de yolun başındayız. Hala bu ülkede 11 yaşında sigara içen insanlar var. Maalesef nargile kullanan, tütün ve tütün mamulleri kullanan, 'burası açık mekan' diyerek insanları zehirlemeye çalışanlar var. Hala bu ülkenin ortalama yüzde 22'si sigara içmeye devam ediyor. Hep birlikte el ele vererek sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.