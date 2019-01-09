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Ünlü şef ’den 12 mutfak sırrı!

Yemek yarışmalarından tanıdığımız dünyaca ünlü şef 'den 12 mutfak sırrını açıkladı. İşte mutfakta daha iyi olmanızı sağlayacak küçük sırlar...

Giriş Tarihi: 09.01.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 14:26
Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

'den mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 12 ipucu...

Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

Dünyaca ünlü şef 'i ABD televizyonlarında yayınlanan yemek yarışmaları sayesinde artık tanımayan kalmadı.

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Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

O yarışmalarda biraz fazla sert bir görünüm sergileyen Ramsay'nin daha iyi yemek yapmayı öğrenmek isteyen "ev aşçılarına" hem tarifler hem de ipuçları verdiği bir de YouTube kanalı var.

Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

'e göre fesleğen, nane gibi otlardan maksimum lezzeti alabilmenin en doğru yolu "hırpalamadan kıymak". Bunun için yapmanız gereken yumuşak yaprakları üst üste koyup küçük bir rulo haline getirerek ince şeritler halinde kesmek. Böylece hem kesme tahtanıza yapışmazlar hem de yemekleriniz mis gibi kokar.

Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

Maydanoz gibi daha küçük yapraklı otları köklerinden ayırmak için tek tek elinizle koparmanıza gerek yok. Bunun yerine ot demetini sapından sıkıca kavrayıp keskin bir bıçakla kökten uca doğru yaprakları "tıraş etmeniz" yeterli. Böylece bir hayli zaman kazanabilirsiniz.

Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

Satın aldığınızda yeterince olgunlaşmamış meyvelerinizi bir muzla birlikte kese kağıdına koyup karanlık bir yerde biraz bekletebilirsiniz. Kağıdı açtığınızda meyvelerin tam yenecek kıvama geldiğini göreceksiniz.

Ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

Acı biber doğradığınızda parmaklarınızda kalan acılıktan mustaripseniz, yapmanız gerek tek şey ellerinize biraz limon suyu sıkmak. Hem acıyı alır hem de cildinize iyi gelir.

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