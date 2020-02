NELER YAPILMALI?

Öncelikle hasta çocuğun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi ve evde dinlendirilmesi, tedavi edilmesi gerekir. Velilerin, öğrencinin dengeli ve sağlıklı beslenmesine özen göstermesi ise diğer bir önemli adımdır. Çocuklar her gün süt, yumurta, sebze, meyve yemeli. Her gün et ya da kuru baklagillerden yeterli miktarda yiyerek protein ihtiyacı karşılanabilir. Ancak velilerin yanı sıra okullar da önlem almalıdır. Okulda gıda hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı olması, hijyen kurallarına uyması, sınıflarda ise yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.