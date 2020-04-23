Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Uzmanından ’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Bu yıl ayında tutanların, uzun saatler süren açlık dışında '' tehlikesi ile de mücadele edeceğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, tok tutarken bağışıklığı güçlendiren besinleri aktardı. Yıldırım, aynı zamanda Ramazan'da kilo kontrolünün 13 şifresini verdi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:26
Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Bu yıl ayında tutanların, uzun saatler süren açlık dışında 'koronavirüs' tehlikesi ile de mücadele edeceğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, tok tutarken bağışıklığı güçlendiren besinleri aktardı. Yıldırım, aynı zamanda Ramazan'da kilo kontrolünün 13 şifresini verdi.

Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Sofralarda tok tutan besinlerin yanı sıra, bağışıklığı güçlendirme özelliği bulunan yiyeceklere de yer vermenin bu ayda büyük önem taşıdığına vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, "Kefir, süt, ayran ve yoğurt; içlerinde bulunan süt şekeri laktoz sayesinde vücuttaki kan şekerini yavaş yükselterek tokluk hissi veren içeceklerdir. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkilere sahip olmaları nedeniyle de 'da sık tüketilmeleri önerilir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

KİLO KONTROLÜ İÇİN 13 ÖNERİ

ayında sağlıklı beslenmek kadar kilo kontrolü sağlamanın da hayli zor olduğunu belirten Dyt. Kenan Yıldırım, Ramazan ayında formu korumanın 13 püf noktasını şöyle paylaştı:

Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Sahura kalkmadan tutmak metabolizmayı yavaşlatır. Mutlaka sahura kalkın.
Bol su içmeyi ihmal etmeyin.
Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar tercih edin.
Meyve ve sebze tüketin.
İftardan 2-3 saat sonra ara öğün yapın.

Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

Yemeklerin sulu kısımlarını tüketmeyin.
Kalorisi yüksek şekerli içecekler (kola, meyve suyu, meyveli sodalar) yerine bitkisel çaylar, süt, ayran veya kefir tüketin.
İftariyelik seçiminde yağ içeriği düşük tercih edin.
Sahur ve iftarda beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edin.

Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

İftar sofralarımızda mutlaka salata (yağsız) ve yoğurt bulunmalı.
Tuz içeriği yüksek salamura, turşu tüketiminizi sınırlandırın.
İftardan yarım saat sonra 1 saat yürüyüş yapın.
Besinleri çok iyi çiğneyin ve yemeği yavaş tüketin.

Uzmanından Ramazan’da kilo kontrolünün 13 şifresi

SAHURDA CEVİZ, BADEM VE YUMURTAYA YER AÇIN

Tok tutan besinlerin kan şekerinin ve tansiyonun düşmesini engelleyici özelliğe sahip olmaları nedeniyle sahurda tüketilmesinin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, "Sahurda bizi en tok tutan yumurta, peynir, badem ve bol yeşilliktir. Az tuzlu peynir veya lor peynir, haşlama yumurta veya peynirli yulaflı omlet, bol yeşillik, ceviz veya badem, tam buğday ekmeği ile yapılacak kahvaltı iyi bir tercih olacaktır. Bal, pekmez, reçel ve çikolatanın şeker içeriği yüksek olduğu ve çabuk acıktırdığı için uzak durulması gerekir" diye konuştu.

SON DAKİKA