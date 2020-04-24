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Haberler Galeri Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Uzmanlar açıkladı... olduğu ortaya çıktı!

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 06:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 06:16
Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

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Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Uzmanlar açıkladı... Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!

Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

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