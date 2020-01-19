Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Her yaşta karşılaşılabilecek bir sorun olan hafıza zayıflamasına karşı mücadelede doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmek büyük önem taşıyor. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…