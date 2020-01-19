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Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Her yaşta karşılaşılabilecek bir sorun olan zayıflamasına karşı mücadelede doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmek büyük önem taşıyor. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 10:17
Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Her yaşta karşılaşılabilecek bir sorun olan zayıflamasına karşı mücadelede doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmek büyük önem taşıyor. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı kaybının azaltılabileceği biliniyor.

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Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

Uzmanlar açıkladı! Hafızayı yenilemek için bu besini tüketin...

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan için kullanılabilir.

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