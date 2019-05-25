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  • Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek !

bilimsel olarak kanıtlanmış süper bir olan vücutta biriken zehirli toksinlerden arınmada çok etkili. Tahin, küçük büyük herkesin mutlaka tüketmesi gereken, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir besin. Mevsim geçişlerinde çoğalan gribal hastalıklara karşı vücudumuzu savunan süper besinlerden olan tahinin ham maddesi susamdır. Mucizevi besin tahin içerdiği zengin vitaminler sayesinde birçok hastalığa kalkan oluyor. Peki neler? Tahin hangi hastalıkları önlüyor? mucizevi besin tahinin faydalarını açıkladı...

Giriş Tarihi: 25.05.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 11:04
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor. Sizlere bu hastalıklara karşı vücuda direnç kazandıran bir besinden bahsedeceğiz bu tahinden başkası değil.

Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!

E, C ve B vitaminleri açısından zengindir.

  • Hücre yapısının bozulmasını engeller.
  • Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
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Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
  • Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür.
  • Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır.
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
  • Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
  • Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
  • Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.
  • E vitamini çok güçlü bir antioksidandır.
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
  • Vücuda enerji verir.
  • İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
  • Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.
  • Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.
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