Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
Uzmanlar “Sofranızın baştacı yapın” diyor... İşte vücuttaki zehri yok eden tek besin!
Faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış süper bir besin olan tahin vücutta biriken zehirli toksinlerden arınmada çok etkili. Tahin, küçük büyük herkesin mutlaka tüketmesi gereken, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir besin. Mevsim geçişlerinde çoğalan gribal hastalıklara karşı vücudumuzu savunan süper besinlerden olan tahinin ham maddesi susamdır. Mucizevi besin tahin içerdiği zengin vitaminler sayesinde birçok hastalığa kalkan oluyor. Peki tahinin faydaları neler? Tahin hangi hastalıkları önlüyor? Dr. Muammer Yıldız mucizevi besin tahinin faydalarını açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2019
16:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019
11:04