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  • Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Uzmanlar uyardı... grubunuza göre beslenin! Hangi hangi besinleri tüketmeli?

Bir dönem adeta moda haline gelen ' grubuna göre beslenme' fikrinin yerini şimdilerde 'Hangi nasıl beslenmeli?' fikri aldı. Hastalıklardan uzak durmak, bağışıklık sistemini korumak gibi sebeplerden dolayı beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Peki; yıllarca sağlıklı sanıp tükettiğiniz besinlerin, kan grubunuza göre fayda yerine zarar sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanların açıklamalarına göre beslenirken mutlaka kan grubuna uygunluğuna bakılmalı. Peki hangi kan grubu, hangi besinleri tüketmeli? Kan gruplarına göre fayda veya zarar sağlayan besinler hangileri? İşte kan grubunuza göre fayda veya zarar sağlayan tüm besinler...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:40
Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Bir dönem adeta moda haline gelen ' grubuna göre beslenme' fikrinin yerini şimdilerde 'Hangi nasıl beslenmeli?' fikri aldı. Hastalıklardan uzak durmak, bağışıklık sistemini korumak gibi sebeplerden dolayı beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Peki; yıllarca sağlıklı sanıp tükettiğiniz besinlerin, kan grubunuza göre fayda yerine zarar sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanların açıklamalarına göre beslenirken mutlaka kan grubuna uygunluğuna bakılmalı. Peki hangi kan grubu, hangi besinleri tüketmeli? Kan gruplarına göre fayda veya zarar sağlayan besinler hangileri? İşte kan grubunuza göre fayda veya zarar sağlayan tüm besinler...

Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

DANA

A Grubu : Zararlı

B : Nötr

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

KOYUN

A Grubu : Zararlı

B : Faydalı

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

UYKULUK

A Grubu : Zararlı

B : Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

KEÇİ

A Grubu : Zararlı

B : Faydalı

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Nötr

Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

YÜREK

A Grubu : Zararlı

B : Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

TAVUK

A Grubu : Nötr

B : Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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