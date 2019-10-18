Uzmanlar uyardı... Kan grubunuza göre beslenin! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Bir dönem adeta moda haline gelen 'Kan grubuna göre beslenme' fikrinin yerini şimdilerde 'Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?' fikri aldı. Hastalıklardan uzak durmak, bağışıklık sistemini korumak gibi sebeplerden dolayı beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Peki; yıllarca sağlıklı sanıp tükettiğiniz besinlerin, kan grubunuza göre fayda yerine zarar sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanların açıklamalarına göre beslenirken mutlaka kan grubuna uygunluğuna bakılmalı. Peki hangi kan grubu, hangi besinleri tüketmeli? Kan gruplarına göre fayda veya zarar sağlayan besinler hangileri? İşte kan grubunuza göre fayda veya zarar sağlayan tüm besinler...