Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız aman dikkat!

Yumurta, günlük hayatta tüketilen en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. Birçok kişi yumurta aldığı zaman, yumurtanın kartonunu atarak buzdolabına yerleştiriyor. Peki bu yapılan doğru mu? Yumurta kartonu sadece kırılmaması için mi var? Yoksa başka bir işleve mi sahip? İşte merak edilen soruların cevabı...