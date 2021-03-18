HaberlerGaleriUzmanlardan çok önemli uyarı! Tereyağını erittiğinizde köpükler çıkıyorsa aman dikkat
Uzmanlardan çok önemli uyarı! Tereyağını erittiğinizde köpükler çıkıyorsa aman dikkat
Besinler sağlık üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Bazı püf noktaları sayesinde gıdaların organik olup olmadığı anlaşılabiliyor. Günlük zamanda kullanılan tereyağı da ayırt edilmesi zor olan besinler arasında yer alıyor. Peki tereyağının organik olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu yöntemler sayesinde anlamk mümkün oluyor! İşte tereyağını ayırt etmenin püf noktaları...
Giriş Tarihi: 18.03.2021
07:34
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
07:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ