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sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75. Ancak bu değişebilir... Yazar Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayanların alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yayımladı. Bu rutinleri benimseyerek dalya demeniz mümkün. İşte 100 yaşına kadar yaşayanların sırları...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 15:11
Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75. Ancak bu değişebilir... Yazar Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayanların alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yayımladı. Bu rutinleri benimseyerek dalya demeniz mümkün. İşte Mehmet Öz 100 yaşına kadar yaşayanların sırlarını kaleme aldı.

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Bu bir sır değil: Artık insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada ortalama yaşam süresi, 1960'lardan beri en hızlı yükselişte.

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Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Ama neden 100'ncü doğum günümüzü kutlamayalım? Üç haneli rakamlara sahip yaşları gören insanların çoğunlukta olduğu topluluklar üzerine bir takım çalışmalar yapılıyor. Dan Buettner isimli yazar bu insanların yaşadığı yerleri 'Mavi Bölge' olarak adlandırıyor.

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Bu toplulukları çalışarak uzun yaşama katkısı olduğuna inanılan davranışlar ve alışkanlıkları keşfetme şansımız oluyor. Bunların bazıları tahmin ettiğinizden çok daha basit şeyler...

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Türkiye'de ortalama yaşam 1990'lara göre 10 yıl daha fazla Türkiye'deki kadınlar ortalama 78 yıl, erkekler ise 72 yıl yaşıyor.

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

DÜZENLİ EGZERSİZ

Bu sadece fitness salonuna gitmek anlamına gelmiyor. 'Mavi bölge'lerde yaşayan insanlar bahçe ile uğraşmak veya ev işleri yapmak gibi günlük fiziksel aktivitelerde bulunuyorlar.

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Haftada en az 150 dakika orta seviyeli egzersiz yapmalısınız. Akşam yemeklerinden sonra yapacağınız yürüyüş gibi aktiviteler de çok işe yarar.

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