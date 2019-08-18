Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları
Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış! İşte yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75. Ancak bu değişebilir... Yazar Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayanların alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yayımladı. Bu rutinleri benimseyerek dalya demeniz mümkün. İşte 100 yaşına kadar yaşayanların uzun yaşam sırları...
Giriş Tarihi: 18.08.2019
15:06
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019
15:11