Vücudu baştan aşağı yeniliyor!

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır.