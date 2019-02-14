Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Uygun, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. Üstelik bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz. Giriş Tarihi: 14.02.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 11:37
Uygun, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. Üstelik bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz.
Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır.
İnsan vücudunun kendini yenileme ve tamir etme kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar mucizevi bir döngüde tekrarlanır. Her ay saçlar 10.5 mm, tırnaklar 3 mm kadar uzar. Kalın bağırsak epitel hücreleri her beş günde bir kendini yeniler. Mide içinde hücreler iki-dokuz günde bir yeniden üretilir.
Bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerimiz iki-beş günde bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücrelerinde bu süre ortalama 120 günde bir olur.
Deri epiderm hücreleri 10-30 günde bir kendini yenileme ve tamir etme gücüne sahiptir. Ancak bu yenilenme için üç kurala ihtiyaç vardır. Doğru ve sağlıklı
besin seçimi, kan akımını hareketlendiren düzenli fiziksel aktivite ve stresle mücadele. Üstelik mutfağınızda bulunan süper besinlerle doğru ve sağlıklı beslenebilirsiniz. YUMURTA:
Proteinlerin yapıtaşı aminoasitlerden arjinin, yaraların iyileşmesini sağlar ve güçlü bir bağışıklık için gereklidir. Arjinin ayrıca kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır, kemik ve kasların yenilenmesi için gerekli olan kollajen üretimini artırır.
Bu sayede hem akciğerlerinizin oksijenle dolma kapasitesi artar hem de fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı olursunuz. Günde tüketeceğiniz bir yumurta günün her saatinde zinde hissetmenizi sağlar.