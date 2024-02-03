Vücudun B12 vitamini seviyelerini arşa çıkartıyor! Haftada 2 defa tüketen şifalanıyor...

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini, suda çözünen bir vitamin türüdür. Kimyasal olarak kobalt mineralini içerdiğinden dolayı kobalamin olarak da adlandırılır. Bu vitamin, vücudun normal işleyişi için hayati öneme sahiptir. B12 vitamini, bir kişinin karaciğerinde yaklaşık olarak 2 mg kadar bulunur.