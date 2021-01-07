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Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte görevi gören süper besin!

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:55
Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

Bağışıklık sisteminin önem kazandığı son dönemlerde şifalı besinlere olan ilgi arttı. Özellikle kış mevsimlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte hastalıklara kalkan olan antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

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Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

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