Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Hava kirliliği, enfeksiyon, soğuk algınlığı vücudumuzu yoruyor. Kilo vermenin yolları saymakla bitmese de önemli olan sağlıkla kilo vermek. Diyet yaparken sağlığınızdan da olmamanız için Selahattin Dönmez sizlere mucizevi bir diyet sunuyor. Özellikle yağdan vermek isteyenler için hazırlanan bu diyet 4 günde 2 kilo vermenizi sağlıyor. Peki bu diyet nasıl yapılıyor? Hangi besinler yağdan kilo vermek için etkili oluyor? İşte yağdan kilo vermenizi sağlayan mucizevi diyet ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakan besinler listesi...