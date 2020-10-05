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Haberler Galeri Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi
Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 08:56

Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Hava kirliliği, enfeksiyon, soğuk algınlığı vücudumuzu yoruyor. Kilo vermenin yolları saymakla bitmese de önemli olan sağlıkla kilo vermek. Diyet yaparken sağlığınızdan da olmamanız için Selahattin Dönmez sizlere mucizevi bir diyet sunuyor. Özellikle yağdan vermek isteyenler için hazırlanan bu diyet 4 günde 2 kilo vermenizi sağlıyor. Peki bu diyet nasıl yapılıyor? Hangi besinler yağdan kilo vermek için etkili oluyor? İşte yağdan kilo vermenizi sağlayan mucizevi diyet ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakan besinler listesi...

Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Hava kirliliği, enfeksiyon, soğuk algınlığı vücudumuzu yoruyor. Kilo vermenin yolları saymakla bitmese de önemli olan sağlıkla kilo vermek. Diyet yaparken sağlığınızdan da olmamanız için Selahattin Dönmez sizlere mucizevi bir diyet sunuyor. Özellikle yağdan vermek isteyenler için hazırlanan bu diyet 4 günde 2 kilo vermenizi sağlıyor. Peki bu diyet nasıl yapılıyor? Hangi besinler yağdan kilo vermek için etkili oluyor? İşte yağdan kilo vermenizi sağlayan mucizevi diyet ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakan besinler listesi...

Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü mevsim geçiş dönemleri bedenimizi yıpratan bir süreçtir. Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller.

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Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Mucizevi etkili sebzelerle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifleri ve 4 günde 2 kilo zayıflatan diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

BEYAZ LAHANA MUCİZESİ

Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baştacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.

Vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI

MALZEMELER: (4 KİŞİLİK)

1 kase kesilmiş beyaz lahana
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber
2 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak

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