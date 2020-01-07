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Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

En sık karşılaşılan rahatsızlıkların başında enfeksiyonlar ve iltihaplar geliyor. Vücuttan atılması oldukça zor olan iltihaplardan kurtulmak için doğru beslenmek gerekiyor. Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:48
Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…

Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN AZALMASIYLA...

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır.

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Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

İLTİHAP SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

AK SÖĞÜT KABUĞU:

Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir.

Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.

Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

FESLEĞEN:

iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur.

Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

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