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Vücuttaki ödemi atan besinler!

Giriş Tarihi: 01.11.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 16:21
Vücuttaki ödemi atan besinler!

Mevsim geçişleri sırasında ve en çok yaz aylarında karşımıza çıkan ödem, vücut ağırlığında artış ve şişliklere yol açıyor. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi sonucu oluşan ödem, çoğu kişinin canını sıkabiliyor.

Vücuttaki ödemi atan besinler!

Özellikle regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunlarını ciddi bir şekilde etkileyen ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları ile tiroit bezi hastalıklarının da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ödeminizi doğal yollar ile de atabilirsiniz. Bunun için ödem attırıcı besinleri bilmekte fayda var. İşte vücuttaki ödemi doğal yolla atmanıza yardımcı olacak besinler...

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Vücuttaki ödemi atan besinler!

EV YOĞURDU

Marketlerden satın almak yerine evde yaptığınız yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.

Vücuttaki ödemi atan besinler!

SALATALIK

İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

Vücuttaki ödemi atan besinler!

KAYISI

Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.

Vücuttaki ödemi atan besinler!

YABAN MERSİNİ

A,B,C vitaminleri açısından yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor ve bu sayede kabızlığı önlüyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.

Vücuttaki ödemi atan besinler!

BİBERİYE

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa; biberiye, ısırgan otu, kira sapı gibi bitkilerin çayını tüketmenizde fayda var. Bu tip çaylar ödemin atılmasında faydalıdır. Biberiyenin içinde bulunan maddeler kan dolaşımının hızlanmasına ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.

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