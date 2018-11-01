Vücuttaki ödemi atan besinler!

Özellikle regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunlarını ciddi bir şekilde etkileyen ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları ile tiroit bezi hastalıklarının da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ödeminizi doğal yollar ile de atabilirsiniz. Bunun için ödem attırıcı besinleri bilmekte fayda var. İşte vücuttaki ödemi doğal yolla atmanıza yardımcı olacak besinler...