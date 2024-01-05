Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
14:15
Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...
İnflamasyon, sağlığımız için çift yönlü bir etkiye sahip olabilir. Bir yandan, vücudumuzu enfeksiyonlardan ve yaralanmalardan koruyarak savunma mekanizmasını destekler. Ancak diğer yandan, uzun süreli ve kronik inflamasyon, çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Stres, düşük aktivite seviyeleri ve iltihaplanmaya neden olan besinleri tüketme alışkanlıkları, bu riski daha da artırabilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin kronik inflamasyonu azaltabileceğini göstermektedir.