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Haberler Galeri Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 14:15

Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

İnflamasyon, sağlığımız için çift yönlü bir etkiye sahip olabilir. Bir yandan, vücudumuzu enfeksiyonlardan ve yaralanmalardan koruyarak savunma mekanizmasını destekler. Ancak diğer yandan, uzun süreli ve kronik inflamasyon, çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Stres, düşük aktivite seviyeleri ve iltihaplanmaya neden olan besinleri tüketme alışkanlıkları, bu riski daha da artırabilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin kronik inflamasyonu azaltabileceğini göstermektedir.

Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

ORMAN MEYVELERİ

Orman meyveleri içerisinde lif, vitamin ve minerallerle dolu küçük meyvelerdir.

Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

Birçok çeşidi bulunan bu meyve çeşidinin en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

  • çilekler
  • yaban mersini
  • ahududu
  • böğürtlen
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Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

Orman meyveleri antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içerir. Bu bileşiklerin ise hasta olma riskinizi azaltabilecek anti-inflamatuar etkileri bulunmaktadır.

Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

25 yetişkinin bulunduğu bir çalışmada, her gün yaban mersini tozu tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla önemli ölçüde daha fazla doğal bağışıklığı güçlendiren hücreler ürettiği belirlendi.

Vücuttaki tüm iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyonu organları sıfırlıyor...

Vücudunuz doğal olarak bu hücreleri üretir ve bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

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