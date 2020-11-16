Yağı kasa çeviren süper gıda!

Vücuttaki sağlıksız yağları kasa çevirmek herkesin hayali! Güçlü bir vücut için kas oranının yüksek olması gerekiyor. Vücuttaki yağ oranının dengeli bir hale gelmesi ve kas oranının artması için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize önem vermek gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut kas oranını artıran besinler…