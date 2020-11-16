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Yağı kasa çeviren süper gıda!

Vücuttaki sağlıksız yağları kasa çevirmek herkesin hayali! Güçlü bir vücut için kas oranının yüksek olması gerekiyor. Vücuttaki yağ oranının dengeli bir hale gelmesi ve kas oranının artması için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize önem vermek gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 08:59
Yağı kasa çeviren süper gıda!

Vücuttaki sağlıksız yağları kasa çevirmek herkesin hayali! Güçlü bir vücut için kas oranının yüksek olması gerekiyor. Vücuttaki yağ oranının dengeli bir hale gelmesi ve kas oranının artması için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize önem vermek gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Yağı kasa çeviren süper gıda!

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

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Yağı kasa çeviren süper gıda!

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Yağı kasa çeviren süper gıda!

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Yağı kasa çeviren süper gıda!

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

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