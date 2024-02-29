Yağları cayır cayır yakıyor! Sabahları bir lokma yediğinizde vücudunuz yağ tutmuyor

Vücuttaki yağ depolanmasına neden olan yanlış beslenme, hareketsizlik ve stres zamanla kilo probleminin kalıcı olmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar, vücutta depolanan yağın yakılması için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu besinler, beslenme rutinine dahil edildiği andan itibaren vücutta depolanan yağın yakılmasını sağlıyor.