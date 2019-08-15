Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir bu uyarılara dikkat!

Aynı ayakkabıyı üst üste giymek ayak sağılığını tehdit ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, okul çağındaki çocukların aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemesi gerektiğini belirtti.
Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyle geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Muğrabi: "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru değil. Üst üste ayakkabı giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar." dedi.