Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir bu uyarılara dikkat!

ÇOCUKLAR EN ÇOK TOPUK AĞRISI ÇEKİYOR

Ayakla ilgili okul çağ dönemindeki çocuklarda en sık görülen rahatsızlığın topuk ağrısı olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Büyüme kıkırdakları açık çocuklar sürekli hareket halindeler. Yük sürekli topuklarına biniyor. Eğer iyi bir destekli ayakkabı kullanılmazsa topuk ağrısı en sık rastlanan problem haline dönüşüyor. Ayakların topuk desteği düzenlendiği anda ağrı ortadan kalkıyor.

İkinci en sık görünen problem aile farkında değilse düztabanlık. Çocuğun ayağında yüksek kavis varsa uygun ayakkabı alınmadıysa çocuklarda iç ve dışa basma ve buna bağlı gelişen bacak şekil bozukları ortaya çıkması da muhtemel. Çocukların özellikle ayakkabı almadan önce bir ortopedik muayeneden geçmesi ayak yapısının ne olduğunun öğrenilmesi ve ona göre tercih edilmesi artık rutin haline gelmesi gerekir. En önemli tavsiyem okul dönemine başlamadan önce çocukların ortopedik bir muayeneden geçmesi" dedi.