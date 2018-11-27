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Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 12:41
Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor.

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Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler.

Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Tüketilirken dikkat edilecek husus ise porsiyonudur. Yemekleri dışında salata olarak da tüketilen baklagiller protein içeriği yüksek olmasına karşın karbonhidrat grubunda yer alır ve 4 yemek kaşığı bakliyat 1 dilim ekmeğin kalorisiyle eşdeğerdir.

Yararlı diye çok tüketiyorsanız dikkat! Hangi besinden ne kadar yenmeli?

Ayrıca pilavsız bakliyat yenmez düşüncesiyle kalori alımı artarak kilo artışına neden olmaktadır. Bu sebeple özelikle kış aylarında daha sık tüketilen bakliyatın sağlıklı ama kalori açısından çok da masum olmadığı unutulmamalıdır.

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