Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
17:01
Yaşadığı kabusu Tiktok'ta anlattı, viral oldu! "10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca..."
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Chancey Sessions, on yıldır kullandığı doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra korkunç bir olay yaşadı. Bu görüntüleri, saçı tutam tutam dökülen ve neredeyse kel kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kadın, TikTok'ta paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok sosyal medya kullanıcısı benzer durumlar yaşadığına dair yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...