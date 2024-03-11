Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşadığı kabusu Tiktok'ta anlattı, viral oldu! "10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca..."
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:01

Yaşadığı kabusu Tiktok'ta anlattı, viral oldu! "10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca..."

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Chancey Sessions, on yıldır kullandığı doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra korkunç bir olay yaşadı. Bu görüntüleri, saçı tutam tutam dökülen ve neredeyse kel kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kadın, TikTok'ta paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok sosyal medya kullanıcısı benzer durumlar yaşadığına dair yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Yaşadığı kabusu Tiktok’ta anlattı, viral oldu! 10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca...

Alabama'da yaşayan Chancey Sessions, TikTok'ta yayınladığı bir videoyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Genç kadın on yıldır kullandığı doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra hiç beklemediği bir semptomla karşılaştı.

Yaşadığı kabusu Tiktok’ta anlattı, viral oldu! 10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca...

TikTok'ta bir video paylaşan Sessions, sosyal medya kullanıcıları arasında dökülen saçlarının bölümlerini gösterdi ve binlerce kişinin dikkatini çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşadığı kabusu Tiktok’ta anlattı, viral oldu! 10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca...

Sosyal medyada milyonlarca izlenme olan video, birçok kadının kendini bulduğu yer haline geldi.

Yaşadığı kabusu Tiktok’ta anlattı, viral oldu! 10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca...

Birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan bu durumun doğum kontrol haplarıyla ilişkisinin olmadığını söylemişti.

Yaşadığı kabusu Tiktok’ta anlattı, viral oldu! 10 yıldır kullandığım doğum kontrol haplarını bırakınca...

Fakat dikkat çekici yorumlarından biri, bir kuaförden geldi. Birçok müşterisinin doğum kontrol haplarını kullanıp bıraktıktan sonra benzer deneyimler yaşadığını anlattı.

SON DAKİKA