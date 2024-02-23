Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
12:51
"Yaşaması zor" demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! "Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi..."
İzmir'de daha önce kan uyuşmazlığı nedeniyle 3 bebeğini kaybeden Zehra Turan'ın (31) karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında kan transfüzyonu işlemi yapıldı. İzmir Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Atalay Ekin, "Hataya yer bırakmayan bir işlem. En ufak bir işlem hatası, fetüsün hayatını kaybetmesine neden olabilirdi" dedi.