"Yaşaması zor" demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! "Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi..."

İşlemin iyi geçtiğini belirten Zehra Turan, "Eşimle kan uyuşmazlığımız var. Kan hücrelerim bebeğe karşı antikor üretiyor. Bunun için de diğer kızımda bir sıkıntı yoktu. İki haftada bir kontrolle 38'inci haftaya kadar geldik. Ama bu bebekte kansızlık başladı. Midesinde asit oluşumu başladı."