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Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:51

"Yaşaması zor" demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! "Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi..."

İzmir'de daha önce kan uyuşmazlığı nedeniyle 3 bebeğini kaybeden Zehra Turan'ın (31) karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında kan transfüzyonu işlemi yapıldı. İzmir Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Atalay Ekin, "Hataya yer bırakmayan bir işlem. En ufak bir işlem hatası, fetüsün hayatını kaybetmesine neden olabilirdi" dedi.

DHA
Yaşaması zor demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi...

Menemen ilçesinde yaşayan Zehra Turan, kan uyuşmazlığı nedeniyle 2 bebeğini kaybettikten sonra Asya'yı dünyaya getirdi.

Yaşaması zor demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi...

6 yaşındaki Asya'dan sonra hamile kalan ancak yine kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğini kaybeden Turan, 5'inci kez hamile kaldı. Bu süreçte yine kan uyuşmazlığı sorunu olduğunu öğrenen Turan'ın karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında İzmir Şehir Hastanesi'nde kan transfüzyonu işlemi yapıldı.

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Yaşaması zor demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi...

İşlemin iyi geçtiğini belirten Zehra Turan, "Eşimle kan uyuşmazlığımız var. Kan hücrelerim bebeğe karşı antikor üretiyor. Bunun için de diğer kızımda bir sıkıntı yoktu. İki haftada bir kontrolle 38'inci haftaya kadar geldik. Ama bu bebekte kansızlık başladı. Midesinde asit oluşumu başladı."

Yaşaması zor demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi...

"Geç kalırsak ilerleyebilirdi. Kan transfüzyonu işlemi iyi geçti. Ağrılı bir işlem değildi ama işlemden sonra bebeğin kalbinin durma riski vardı. Hem kese hem kordon delindiği için erken doğum olabilirdi. Bebekte kalp sorunları olabilirdi. Ama çok şükür iyi geçti. Gebelik sonlanıncaya kadar takip altında olacağım" dedi.

Yaşaması zor demişlerdi: Hayata tutunsun diye anne karnında öyle bir işlem yapıldı ki! Kaybettiğim 3 bebekten sonra mucize gibi...

'BEBEĞİN KALP ATIŞLARI İYİ'
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Perinatoloji Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlemle ultrason eşliğinde anne karnından bebeğin göbek kordonuna iğne ile girilerek kan transfüzyonu yaptıklarını anlatan Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atalay Ekin, "Anneden geçen antikorlar, bebekte şiddetli kansızlık yaratabiliyordu."

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