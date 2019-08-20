Yaşlıdır unutur demeyin demans olabilir

DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Bunun dışında diğer hastalıkların da yaşlılıkta gözlenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, "En sık görülenleri depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Bunu da beynin yaşlanmasına bağlayabileceğimiz gibi, diğer bedensel hastalıklar ve onların tedavisi için kullanılan ilaçlar da bu hastalıkları ortaya çıkarır. Ayrıca depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların yaşlılarda görülmesinin bir diğer nedeni de sosyal yaşamdan geri çekilmeye bağlı işe yaramazlık duygusunun ön plana çıkmasıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, geçmişte bazı hastalıkların yaşlılığa bağlı olduğu fikri çok ön plana çıktığını, hatta yaşlılık depresyonu gibi tanılar kullanıldığını ifade ederek "Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda ne etken ne ilerleyiş ne de tedavi açısından diğer yaşlarda görülen benzer hastalıklardan farklarının olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi.