Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem
Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem
Yaz ayları; deniz, kum, güneş derken dolu dolu geçmeye devam ediyor. Yine de ister denizde olun ister şehirde, hatta hassas bir teniniz olmasına bile gerek yok, güneş yanığı sizin de kabusunuz olabilir. Bir kere o "bela" sizi bulunca, bundan kaçışınız yokmuş gibi gelse de acınızı hafifletecek ve cildinizi rahatlatacak bazı yöntemler mevcut. Sizler için araştırdık ve güneş yanığınıza iyi gelecek, cildinizi serinletecek ve nemlendirecek yöntemleri bir bir bulduk. Merak edenleri hemen aşağıya alalım…
Giriş Tarihi: 09.08.2019
11:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019
11:56