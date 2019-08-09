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  • Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

ayları; deniz, kum, güneş derken dolu dolu geçmeye devam ediyor. Yine de ister denizde olun ister şehirde, hatta hassas bir teniniz olmasına bile gerek yok, sizin de kabusunuz olabilir. Bir kere o "bela" sizi bulunca, bundan kaçışınız yokmuş gibi gelse de acınızı hafifletecek ve cildinizi rahatlatacak bazı yöntemler mevcut. Sizler için araştırdık ve güneş yanığınıza iyi gelecek, cildinizi serinletecek ve nemlendirecek yöntemleri bir bir bulduk. edenleri hemen aşağıya alalım…

Giriş Tarihi: 09.08.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:56
Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Salatalık

Salatalık cildi canlandıran ve onaran bir etkiye sahiptir. Salatalığı dilimleyerek, rendeleyerek ya da blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz. Salatalığın suyu, yanıklarınızı rahatlatırken bir yandan da hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olacak.

Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Zeytinyağı

Cildinizi nemlendirmek, var olan gerginliği ve kuruluğu azaltmak için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Nemlendirici kremler de iyi bir alternatif olabilir fakat cildiniz bu denli hassasken en iyi seçenek, en doğal seçenek olan zeytinyağıdır. Zeytinyağını hafif dokunuşlarla cildinize uyguladığınızda hem var olan kuruluğu alacak hem de kaşıntıyı önleyecektir.

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Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Yoğurt

Aslında yoğurdun iyileştirici bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat hayat kalitenizi düşürecek kadar sıkıntılı bir süreç geçiriyorsanız, gece uykularınız bölünüyorsa, yanığınıza yoğurt sürmek bir süre sizi ferahlatacaktır. Böylelikle derin bir nefes alabilirsiniz.

Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Aloe vera

Belki de önerilerimiz arasında en etkili olanı! Aloe veranın vücudumuza olan faydaları tartışılmaz. Aynı şekilde için de birebir. Aslında her türlü yaralanma için kullanılabilecek olan aloe vera, nemlendirme etkisi ile cildinizi rahatlatacak ve ciltteki gerginliği azaltacaktır. Aloe veranın jelini ya da suyunu yanıklarınıza sürmeniz de iyileşme sürecinizi oldukça hızlandıracaktır.

Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Elma sirkesi

Cilde olan olumlu etkileri ile bilinen elma sirkesi elbette yanıklarınıza da iyi gelecektir. Cildin pH dengesini düzenleyen elma sirkesi, bu sayede cildi rahatlatır ve yanığın verdiği o rahatsız edici hissi azaltır. Sirkeyi cildinize uygularken su ile seyreltmenizi öneriyoruz, bir bardak suya bir tatlı kaşığı sirke yeterli olacaktır.

Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Yulaf ezmesi

için bir diğer yöntem olan yulaf ezmesi, cildinizi serinletir ve acınızı azaltır. Bu yöntemi uygulamak için bir bardak suda yarım bardak yulafı pişirebilir, soğuduktan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde on dakika beklemeniz yeterli olacaktır, sonrasında ılık suyla yanık bölgeyi temizleyebilirsiniz.

Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Lavanta yağı

Tıpkı zeytinyağı gibi bir etkiye sahip olan lavanta yağı, cildinizi nemlendirirken var olan gerginliği de azaltacaktır. Lavanta yağının hoş kokusu sayesinde sadece yanıklarınızı değil tüm vücudunuzu da nemlendirebilirsiniz.

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