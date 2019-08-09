Yaz aylarının kabusu güneş yanığına iyi gelecek 12 yöntem

Zeytinyağı

Cildinizi nemlendirmek, var olan gerginliği ve kuruluğu azaltmak için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Nemlendirici kremler de iyi bir alternatif olabilir fakat cildiniz bu denli hassasken en iyi seçenek, en doğal seçenek olan zeytinyağıdır. Zeytinyağını hafif dokunuşlarla cildinize uyguladığınızda hem var olan kuruluğu alacak hem de kaşıntıyı önleyecektir.