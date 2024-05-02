Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:43
Yaza incecik girmenizi sağlayacak tarif! Metabolizma hızını arşa çıkarıyor...
Yazın yaklaşmasıyla birlikte diyet yapan kişilerin sayısı da arttı. Yaz aylarını formda geçirmek ve kışın rehavetini üzerinden atmak isteyenler için ise Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, çok kilit bilgiler verdi. Kısa sürede büyük farklar görmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları anlatan Kara, aynı zamanda kilo vermek için tarifler ve yapılan beslenme hatalarını da paylaştı.