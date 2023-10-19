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Haberler Galeri Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:09

Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

Vücudun en ihtiyaç duyduğu minerallerden olan demir, kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşımasından sorumludur. İç organların sağlığında büyük önem taşıyan demir, kişinin sağlıklı ve dinç olmasını sağlar. Demir eksikliği durumunda, vücut yeterli oksijeni organlara dağıtamadığı için birçok hastalığın kapısı aralanır. Halsizlik, yorgunluk ve birçok sorun ortaya çıkar. Uzmanlar, demir ihtiyacının karşılanması için bazı besinler mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte tüketildiği andan itibaren demir ihtiyacını karşılayan besinler...

Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

BEZELYE:

Bezelye, demir ve lif açısından zengin bir sebzedir.

Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kabak çekirdekleri, demir, magnezyum ve çinko içerir.

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Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

BADEM:

En sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan badem, demir içermesi nedeniyle ara öğünlerde tüketilmesi öneriliyor.

Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

KURU ERİK:

Kuru erik, demir bakımından zengin olan en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Birkaç tane kuru erik yediğinizde günlük ihtiyaç duyduğunuz demir ihtiyacını karşılıyor.

Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

FASULYE:

Siyah fasulye, kırmızı fasulye, beyaz fasulye gibi çeşitli fasulye türleri, yüksek miktarda demir içerir.

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