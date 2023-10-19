Yediğiniz an demir depolarını dolduruyor! Elleri ayakları sürekli üşüyenlere şifa oluyor! İşte kansızlığı tarihe karıştıran besin

Vücudun en ihtiyaç duyduğu minerallerden olan demir, kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşımasından sorumludur. İç organların sağlığında büyük önem taşıyan demir, kişinin sağlıklı ve dinç olmasını sağlar. Demir eksikliği durumunda, vücut yeterli oksijeni organlara dağıtamadığı için birçok hastalığın kapısı aralanır. Halsizlik, yorgunluk ve birçok sorun ortaya çıkar. Uzmanlar, demir ihtiyacının karşılanması için bazı besinler mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte tüketildiği andan itibaren demir ihtiyacını karşılayan besinler...