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  • Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

Birçok besin fayda sağladığı gibi yenmesi tehlikeli bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda zehir saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza zehir saçan besinler...

Giriş Tarihi: 23.04.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 10:52
Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

Birçok besin fayda sağladığı gibi yenmesi tehlikeli bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda zehir saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza zehir saçan besinler...

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

KİRPİ BALIĞI

Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

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Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

KAJU

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

HÁKARL

İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

PANGIUM EDULE (FUTBOL MEYVESİ)

Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir. Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.

Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

SANNAKJİ (CANLI AHTAPOT)

Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. Tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

Yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor! İşte dünyanın en tehlikeli besinleri

CASSAVA (MANYOK)

Bu kök sebze, yararlı besin maddeleri ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir.
Güney Amerika'ya özgü olan bu sebze, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Fakat çiğ yenildiğinde, siyanür üretebilir (insan vücudu için ölümcül bir madde).

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