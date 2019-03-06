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Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

İştahınız sürekli açıksa ve yediğiniz halde kısa sürede tekrar acıkıyorsanız bunun sebebi yedikleriniz olabilir. Kilo problemi olan kişilerin sıkça şikayetçi oldukları şey kısa sürede tekrar acıkmaları. Bunun bir çok sebebi olabilirken başlıca sebepleri arasında tüketilen grubu gelmektedir. Diyetisyenler tarafından yapılan açıklamalara göre bazı besin türleri çok tüketildiğinde doyurmak yerine, tam tersi bir etkiye yol açıyor. İşte yedikçe yemenizi sağlayan besinler ve sürekli acıkmanızın nedenleri...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 15:13
Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

Kırmızı biber, tarçın ve çok daha fazla ürün doyurmak yerine daha çok acıktırıyor. İşte yedikçe acıktıran bu besinlerden bazıları sizi çok şaşırtacak...

Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

KIRMIZI ACI BİBER

Kırmızı acı biberi, yağ yakma özelliğinden dolayı tercih ediyorsanız yeniden düşünmenizde fayda var. Kırmızı acı biber çok fazla tüketildiğinde iştah açıcı bir özelliğe sahip oluyor, bu sebeple diyetisyenler tarafından belirli miktarda tüketimi tavsiye ediliyor.

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Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

PATATES

İçeriğinde bol miktarda glisemik bulunduran ürünlerden bir diğeri ise patatestir. Özellikle patates kızartması daha çok acıktırdığı için, kilo almak istemeyenlerin patates kızartmasından uzak kalması faydalı olacaktır.

Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

MISIR GEVREĞİ

Sabahları kahvaltı yerine atıştırmalık mısır gevrekleri yemeyi tercih ediyorsanız günün ilerleyen saatlerinde karnınız acıkabilir. Mısır gevreği yerine tercih edeceğini yulaf ezmesi çok daha doyurucu bir olacaktır.

Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

TARÇIN

Kan şekerini düşüren ve yağ yakıcı özelliği olan tarçının fazla tüketilmesi halinde iştahınız açılabilir. Bu sebeple sınırlı biçimde tüketilmesi faydalı olacaktır.

Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

KARALAHANA

Kilo vermeye çalışıyorsanız karalahanadan uzak durmalısınız. Karaciğer üzerindeki olumlu etkileri bilinen karalahana iştah açan ürünler arasında yer alıyor.

Yedikçe acıktıran bu besinlerden uzak durun!

MUZ

Yedikçe iştahınızı arttıracak besinlerden birisi de muzdur. İçeriğinde bol miktarda glisemik bulunduran muz, bu nedenle diyet yapan kişilere önerilmez.

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