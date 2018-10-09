Yıllarca balığı rokayla yedik meğer çok yanlışmış! İşte balıktan maksimum fayda almanın yolları...

Omega 3 yağ asitleri esansiyeldir bu sebeple vücut tarafından üretilmez ve mutlaka besin yoluyla dışardan alınmalıdır. Omega 3 yönünden zengin balık türleri arasında somon, uskumru, sardalye, hamsi, alabalık ve ton balığını sayabiliriz. Ayrıca, morina balığı, levrek, istiridye, yengeç, karides gibi balıklar ve deniz canlıları iyi birer omega 3 kaynağıdır. Balık sevmeyen ve tüketemeyen kişiler için diğer omega 3 kaynakları olan ceviz, semizotu, keten tohumu gibi bitkisel kaynakları veya dışardan omega 3 besin takviyesi kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu.