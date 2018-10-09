Yıllarca balığı rokayla yedik meğer çok yanlışmış! İşte balıktan maksimum fayda almanın yolları...

Yapılan çalışmalar, haftada 1-2 kez düzenli balık tüketenlerde, tüketmeyenlere göre Alzheimer'a yakalanma riskinin yüzde 60 oranında daha az olduğunu gösteriyor. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve D vitamininin iyi bir kaynağı olması nedeniyle, osteoporoz (kemik erimesi) veya eklem ağrılarında balık etini düzenli tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca balık kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, iyot ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olduğu için diyabet hastalarına da sıklıkla tavsiye edilir. Bilimsel araştırmalara göre düzenli olarak beyaz etli ve yağlı balık tüketmenin tip 2 diyabete yakalanma riskini azalttığı belirtiliyor.