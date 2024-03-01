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Haberler Galeri Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:36

Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

Kan şekerinin dalgalanması sonucu ortaya çıkan ve ilerlediğinde insülin kullanımının zorunlu hale geldiği diyabet hastalığından korunmak bazı besinler sayesinde mümkün. Uzmanlar, beslenme rutininde yapılacak bazı değişiklikler sayesinde yüksek kan şekerinin dengelenebileceğini ve insülin direncinin kırılabileceğini belirtiyor. Peki, diyabeti önleyen en etkili besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren kan şekerinizi düzenleyen, düzenli tükettiğinizde diyabeti önleyen besinler...

Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

ÇÖREK OTU:

Sağlığa onlarca faydası bulunan çörek otu, tüketildiği andan itibaren kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalarının günde bir çay kaşığı çörek otu tüketmesiyle insülinin etkilerini artırıyor bu nedenle kullanılan insülin dozunun dengeli olmasını sağlıyor. Uzmanlar hem diyabetten korunmak hem de diyabet tanısı aldıktan sonra tedaviyi kolaylaştırabilmek için günde bir çay kaşığı çörek otu tüketilmesini öneriyor.

Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

ISIRGAN OTU:

Isırgan otu, kan şekerini düşüren en etkili besinlerdendir. Isırgan otunun içerisinde bulunan bileşenler hem kan şekerini dengeler hem de insülin duyarlılığını artırır.

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Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

ENGİNAR:

Haftada 2-3 kez enginar tüketen kişilerin karaciğer fonksiyonlarında düzelme, kan şekerinde dengelenme ve vücuttan toksin atımının kolaylaşması gerçekleşmektedir.

Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

YABAN MERSİNİ:

Hem lezzetli hem şifalı besinlerden biri olan yaban mersini, kan şekerini düşürmede oldukça etkilidir. Yaban mersini aynı zamanda içerdiği antioksidanlar sayesinde özellikle hamilelerde bebeğin beyin gelişimini destekler.

Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

KARANFİL:

Yapılan çalışmalar, karanfilin kan şekeri üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur. Karanfilin kan şekerini dengelemeye yardımcı olması diyabet hastalığının önlenmesini sağlıyor. Oldukça keskin bir tada sahip olan karanfil, şekersiz çaya bir iki tane eklenerek tüketilebilir.

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