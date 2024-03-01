Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
09:36
Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı
Kan şekerinin dalgalanması sonucu ortaya çıkan ve ilerlediğinde insülin kullanımının zorunlu hale geldiği diyabet hastalığından korunmak bazı besinler sayesinde mümkün. Uzmanlar, beslenme rutininde yapılacak bazı değişiklikler sayesinde yüksek kan şekerinin dengelenebileceğini ve insülin direncinin kırılabileceğini belirtiyor. Peki, diyabeti önleyen en etkili besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren kan şekerinizi düzenleyen, düzenli tükettiğinizde diyabeti önleyen besinler...