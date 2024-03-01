Yüksek kan şekerini dakikalar içinde dengeliyor! Bir tutamı diyabetin doğal ilacı

ÇÖREK OTU:

Sağlığa onlarca faydası bulunan çörek otu, tüketildiği andan itibaren kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalarının günde bir çay kaşığı çörek otu tüketmesiyle insülinin etkilerini artırıyor bu nedenle kullanılan insülin dozunun dengeli olmasını sağlıyor. Uzmanlar hem diyabetten korunmak hem de diyabet tanısı aldıktan sonra tedaviyi kolaylaştırabilmek için günde bir çay kaşığı çörek otu tüketilmesini öneriyor.