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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!

Giriş Tarihi: 11.09.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 21:58
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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Bu haberi okuduktan sonra bir daha nın kabuğunu çöpe atmayacaksınız.

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Business Insider'da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton kabuğunu çöpe atıyor.

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Peki, kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Uzmanlar, kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor.

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Yalnızca bir tane nın kabuğunda iki gram kalsiyum bulunuyor.

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

Ancak kabuklarını kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor.

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kabuğunu a koyun sonra da fırında pişirin!
Yumurta kabuğunu fırına koyun sonra da fırında pişirin!

kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika da pişirmek gerekiyor.

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