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  • Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

Kilo problemi olan birçok kişi zayıflamak için elinden geleni yapsa da çabalar bazen istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme ve diyet programı olmadan yapılan girişimlerin kilo alımıyla sonuçlandığına dikkat çekiyor. , " için beslenme programına dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen takiplerinin düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Eğer tek sorun yanlış beslenme değilse; diyetisyen-hekim-psikolog- antrenör gibi bir çok alanlı çalışma gerekebilir. Bu çalışma sağlıklı ve hayat boyu korunabilecek şekilde kilo vermeyi sağlar" dedi. Diyetisyen Melda Demiröz, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken püf noktaları anlattı…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:42
Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

Kilo problemi olan birçok kişi zayıflamak için elinden geleni yapsa da çabalar bazen istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme ve diyet programı olmadan yapılan girişimlerin kilo alımıyla sonuçlandığına dikkat çekiyor. , " için beslenme programına dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen takiplerinin düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Eğer tek sorun yanlış beslenme değilse; diyetisyen-hekim-psikolog- antrenör gibi bir çok alanlı çalışma gerekebilir. Bu çalışma sağlıklı ve hayat boyu korunabilecek şekilde kilo vermeyi sağlar" dedi. Diyetisyen Melda Demiröz, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken püf noktaları anlattı…

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

KAN DEĞERLERİNİZE BAKTIRIN

İlk iş olarak; Tiroid hormonları, D vitamini, insülin direnci, cinsiyet hormonları gibi değerlerde bir problem olup olmadığına bakılması ve sonrasında doğru beslenmeyi öğrenmek için mutlaka bir uzman hekime başvurulmasını öneririm. Bireylerin kan değerlerinde kilo vermeye sebep olan problemler olabilir, bazen bu durum tedavi edilmeden imkânsız hale gelir. Doktor, tahlilleri değerlendirip, ilaç tedavisine gerek olup olmadığına karar verecek, ardından diyetisyene yönlendirecektir.

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Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

YAĞI AZALTIN!

Aşırı yağlı ve kötü yağlar içeren yiyeceklerden, özellikle de kızartmalardan uzak durulmalı. Yemeklerin tamamen yağsız değil, az yağ kullanarak pişirilmesine dikkat edilmeli. Et yemeklerine ekstra yağ eklenmemeli. Tavuk ve balığın derisi ile etin yağı tüketilmemeli. Bunlar az yağlı olarak tercih edilmeli.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

ŞEKER BAĞIMLILIĞINDAN KURTULUN

Şeker en tatlı zehirdir. Şeker birçok hastalığa neden olduğu gibi kilo vermenin önünde büyük engeldir. Bu yüzden şekerli yiyecek ve içecekler minimuma indirilmeli. Bazı insanlar şekeri azaltın dediğimizde, çaya şeker atmadıklarından bahsediyor. Pastadan, kurabiyeye, gofretten meyveli yoğurda ve pek çok kahvaltılık gevreğe kadar pek çok yiyecekte şeker var. Şekeri minimuma indirirsek sorunun büyük ölçüde önüne geçmiş oluruz.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

BEYAZ UNA DİKKAT!

Beyaz ekmek, poğaça, açma, simit gibi hamur işleri ve daha pek çok beyaz un içeren yiyeceği minimuma indirilmeli. Sağlıklı tahıllara geçmek gerekiyor. Bulgur, esmer pirinç, karabuğday, kinoa, tam buğday- tam çavdar ekmeği gibi yüksek tahıllı ekmekler kaliteli, sağlıklı ve lif oranı yüksek tahıllardır. Beyaz unlu yiyeceklerin yerini bunlar almalı.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

ALINAN GIDALARIN ETİKETLERİNİ KONTROL EDİN!

Satın alınacak yiyeceklerin etiketleri mutlaka okunmalı. Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde nelerin olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu artık alışılması gereken bir konu. Markete girdiğimizde raftan aldığımız ürünü direk alışveriş torbasına koyuyoruz. Bu yanlış. İnsanların pek çok ürünü, yıllarca sağlıklı sanarak veya içinde şeker olduğunu veya tuz olduğunu bilmeden tüketiyor. Diyet diye lanse edilen veya sağlıklı olan yiyeceklerin bile içerisinde sanılanın aksine daha fazla yağ, şeker veya kalori olabilir. Örneğin tahin-pekmez sağlıklı bir yiyecektir ama yüksek enerjilidir. Porsiyonuna dikkat edilmelidir. Örneğin diyet bisküviler daha düşük kalorilidir ama çoğu zaman onlar da şeker içerir ve standart bisküvilere oranla enerjileri %25 azaltılmıştır, bu yüzden sınırsız tüketilmeleri söz konusu değildir.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

ÖĞÜNLERİNİZİ MUTLAKA DÜZENLEYİN

Günde 3 ana öğün, 2-4 küçük ara öğün tüketilmeli. Güzel ve sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamak, tüm gününün ve yapılan işlerin kalitesini yükseltecektir. Ağır olmayan fakat protein-lif-karbonhidrat sağlıklı bakımından yeterli öğle ve akşam yemekleri tüketmeye dikkat edilmeli. Ara öğünlerde de yine çiğ kuruyemişler, meyveler, süt ürünleri gibi gıdalardan destek alınabilir. Tatlı ihtiyacını kuru meyvelerle yapılmış şekersiz tatlılarla veya kaliteli bitter çikolata ile karşılanabilir. Tabii ki hangi besinin hangi içeriğe sahip olduğu ve ne kadar tüketmek gerektiğinin doğru bilgilerini de yine bir uzmandan öğrenmek mümkün.

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