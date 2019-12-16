Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu hata zayıflamaya engel oluyor!

Kilo problemi olan birçok kişi zayıflamak için elinden geleni yapsa da çabalar bazen istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme ve diyet programı olmadan yapılan girişimlerin kilo alımıyla sonuçlandığına dikkat çekiyor. Diyetisyen Melda Demiröz, "Kilo vermek için beslenme programına dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen takiplerinin düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Eğer tek sorun yanlış beslenme değilse; diyetisyen-hekim-psikolog- antrenör gibi bir çok alanlı çalışma gerekebilir. Bu çalışma sağlıklı ve hayat boyu korunabilecek şekilde kilo vermeyi sağlar" dedi. Diyetisyen Melda Demiröz, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken püf noktaları anlattı…