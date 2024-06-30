2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Türkiye’den iki isim var | Endrick, Yamal ve diğerleri...

2005 sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu... Dünya futbolunda genç yeteneklerin sahneye çıkma yaşı giderek küçülüyor. Birçok Avrupa kulübü, altyapısında yetişen genç yetenekleri dünya futboluna kazandırıyor. Son dönemlerde Yamal ve Endrick gibi yıldızlar dikkat çekerken, 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcuların listesi belli oldu. Listede Türkiye'den 2 isim var...