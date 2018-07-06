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2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler

Liglerin bitmesiyle girilen sezonunda hareketlilik devam ediyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer harekatına geçti. Özellikle kamp dönemine transferleri yetiştirmek isteyen kulüpler transferde hızlı davranıyor. Biz de bugüne dek biten transferleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 06.07.2018 21:07
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2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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  • 34
2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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  • 34
2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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  • 34
2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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  • 34
2018-2019 döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
2018-2019 transfer döneminde bombalar peş peşe patlıyor! İşte biten transferler
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