2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray maçını izlemek üzere İstanbul'a da gelen Lopyreva Twitter ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Galatasaray'a olan desteğini gösterdi. Lopyreva, maçın ardından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: 21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! Bu mesaj özellikle Galatasaraylı taraftarların binlerce beğenisini aldı. İşte 2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva...