Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Elçisi 'dan mesajı

Elçisi 'dan 'ın 'u 2-1 yendiği maçın ardından bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 02.04.2018 12:41
  • 1
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

Geçtiğimiz aylarda maçını izlemek üzere İstanbul'a da gelen Lopyreva Twitter ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Galatasaray'a olan desteğini gösterdi.

  • 2
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

Lopyreva, maçın ardından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar!"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

Bu mesaj özellikle lı taraftarların binlerce beğenisini aldı.

  • 4
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

İşte Elçisi ...

  • 5
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı
  • 6
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı
  • 7
  • 23
Elçisi 'dan mesajı
2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı
BİZE ULAŞIN