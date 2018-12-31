Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

2018'in en başarılı teknik direktörü !

'de başladığı 2018 yılını 'da tamamlayan teknik direktör , Türkiye'de en yüksek puan ortalamasının sahibi oldu..

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 17:15
2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılının, istatistiksel olarak en başarılı teknik direktörleri belli oldu.

2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Şenol Güneş öne çıkan isimler oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

'de başladığı yılı 'da bitiren , Türkiye'de 2018 yılının en iyi teknik direktörü ünvanını elde etti.

2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

AYKUT KOCAMAN

Kasım ayında 'a geri dönen , 2018 yılını 2 takımda geçirdi.

2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

Bu süreçte 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan başarılı tekik direktör, 2.22 gol ortalaması ve maç başına 0.88 gol yeme istatistiği elde etti.

2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

2.11 puan ortalaması ile Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyi teknik direktörü oldu.

2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

ABDULLAH AVCI

Listede ikinci sıraya yerleşen Abdullah Avcı, 2.02 puan ortalamasıyla yılı kapattı.

BİZE ULAŞIN