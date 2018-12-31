2018'in en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman!

Fenerbahçe'de başladığı 2018 yılını Konyaspor'da tamamlayan teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye'de en yüksek puan ortalamasının sahibi oldu.. Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılının, istatistiksel olarak en başarılı teknik direktörleri belli oldu. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Şenol Güneş öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe'de başladığı yılı Konyaspor'da bitiren Aykut Kocaman, Türkiye'de 2018 yılının en iyi teknik direktörü ünvanını elde etti. AYKUT KOCAMAN Kasım ayında Konyaspor'a geri dönen Aykut Kocaman, 2018 yılını 2 takımda geçirdi. Bu süreçte 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan başarılı tekik direktör, 2.22 gol ortalaması ve maç başına 0.88 gol yeme istatistiği elde etti. Aykut Kocaman 2.11 puan ortalaması ile Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyi teknik direktörü oldu. ABDULLAH AVCI Listede ikinci sıraya yerleşen Abdullah Avcı, 2.02 puan ortalamasıyla yılı kapattı.