2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Sevilla'da katıldığı 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne damga vurdu. Bu yıl 26'ncısı düzenlenen 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Tüm dünyada canlı olarak yayınlanan geceye ödül kazananlardan çok Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez çifti damga vurdu. Portekizli futbolcu, ödül törenine kırmızı bir takım elbiseyle katıldı. Georgina Rodríguez ise mavi renkte derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda gazetecilerin ilgi odağı olan çift, onlarca fotoğraf verdikten sonra kendilerine ayrılan bölüme geçti. (Hürriyet)