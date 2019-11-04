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  • 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

2019 ’ne damgası!

forması giyen , Sevilla'da katıldığı 2019 'ne damga vurdu.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 16:11
2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen 2019 , Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Tüm dünyada canlı olarak yayınlanan geceye ödül kazananlardan çok Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez çifti damga vurdu.

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2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Portekizli futbolcu, ödül törenine kırmızı bir takım elbiseyle katıldı.

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Georgina Rodríguez ise mavi renkte derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Kırmızı halıda gazetecilerin ilgi odağı olan çift, onlarca fotoğraf verdikten sonra kendilerine ayrılan bölüme geçti.

(Hürriyet)

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!
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2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!
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