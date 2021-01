FAR CRY 6



Platformlar: PC, Playstation 4-5, Xbox Series X-S, Stadia, Xbox One

Yapımcı: Ubisoft

Tür: FPS

Çıkış Tarihi: 2021



Ubisoft tarafından 2004 yılında oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan seri Far Cry'ın 6. oyunu olan Far Cry 6, yeni bir coğrafyaya geçiş yaparak Küba'da geçecek. Oyunculara müthiş hikaye sunacak olan Far Cry 6, PC ile birlikte yeni nesil konsollarda da boy gösterecek.