Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:29

2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

Dünya üzerinde kuşkusuz en çok takipçisi olan futbol aynı zamanda en çok kazandıran spor olarak kendisine yer buluyor. Her geçen yıl bir öncekinden daha çok para kazanan futbolcular servetine servet katmaya devam ediyor. Sizler için dünya futbolunun 5 büyük liginde en çok çok kazanan 50 futbolcuyu derledik. Listede bir Türk futbolcu da bulunuyor. İşte listenin tamamı…

2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

2021 yaz transfer dönemi adeta dünya tarihine geçmeyi başardı. Dünyanın en ünlü futbolcuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeni takımlarına imza attılar.

2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

MESSİ AYRILIYOR

Profesyonel futbol kariyerine Barcelona ile başlayan 34 yaşındaki dünya yıldızı Messi, kulübün maddi sıkıntıları yüzünden Fransız devi PSG'ye transfer olarak birçok futbol severi hüzün boğmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

RONALDO YUVASINA DÖNDÜ

Messi'nin ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Yıldız futbolcu Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönerek dünya basınında çok büyük yer buldu.

2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

5 BÜYÜK LİGİN EN ÇOK KAZANANLARI

İşte dünya üzerinde en büyük 5 lig olarak kabul gören Fransa Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Almanya Ligi ve İtalya Ligi'nde en çok yıllık ücret kazanan futbolcular…

2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…

FRANSA LİGİ'NİN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU...

SON DAKİKA