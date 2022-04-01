Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
11:29
2022 yılının 5 büyük ligde en çok kazanan 50 futbolcusu! Listedeki Türk dikkat çekiyor…
Dünya üzerinde kuşkusuz en çok takipçisi olan futbol aynı zamanda en çok kazandıran spor olarak kendisine yer buluyor. Her geçen yıl bir öncekinden daha çok para kazanan futbolcular servetine servet katmaya devam ediyor. Sizler için dünya futbolunun 5 büyük liginde en çok çok kazanan 50 futbolcuyu derledik. Listede bir Türk futbolcu da bulunuyor. İşte listenin tamamı…