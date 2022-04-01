5 BÜYÜK LİGİN EN ÇOK KAZANANLARI

İşte dünya üzerinde en büyük 5 lig olarak kabul gören Fransa Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Almanya Ligi ve İtalya Ligi'nde en çok yıllık ücret kazanan futbolcular…