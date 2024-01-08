Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
19:19
2024’e damga vurması beklenen 24 oyuncu açıklandı! Galatasaray’ın Türk yıldızı ilk 10’da yer aldı…
Dünyanın en çok takip edilen futbol istatistik sitelerinden birisi olan Transfermarkt, 2024 yılına damga vurması beklenen yıldız oyuncuları listeledi. Tam 24 gen oyuncunun yer aldığı listede Türkiye'den Galatasaray'ın genç oyuncusu da yer aldı. Bu nedenle Türk futbolseverlerin de ilgiyle incelediği liste, son dönemin en çok paylaşılan futbolcu listesi oldu. İşte 2024'e damga vurması beklenen futbolcular...