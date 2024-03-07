Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:27
21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi kasıp kavurdu…
Son dakika haberi: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 21. yüzyılın en golcü futbolcularını açıkladı. 1 Ocak 2001 ile 7 Mart 2024'ü baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en golcü futbolcularını listeledi. Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyasporlu isimlere de yer verdi. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o liste...