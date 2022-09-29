4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.