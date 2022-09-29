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Haberler Galeri 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı
Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:06

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Organizasyonun resmi açılış töreni, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış programı 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak. Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik’te başladı! İlk gün kökbörü maçları yapıldı

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi ile Zara'nın vereceği konser, misafirlerin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" da katılımcılara heyecan dolu bir gösteri sunacak.

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