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4. Lig'den 'a oluyor

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan 'ın Almanya 4. Ligi'nde forma giyen yetenekli futbolcuyu transfer etmek üzere...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 10:44
4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş, son iki yıldır yürüttüğü "başarıya aç ve düşük maliyetli futbolcu" politikasından vazgeçmiyor.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Yönetimin ilk hedefi Almanya 4. Ligi takımlarından Optik Rathenow'un 20 yaşındaki sol beki Oğuzhan Matur.

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4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Oğuzhan'ın düşük bir maliyete alınması bekleniyor.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden...

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ertaç Özbir.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Abalı Denizlispor'dan sağ bek Muhammed Himmet Ertürk.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Bursaspor altyapısında yer alan 17 yaşındaki forvet Ali Akman.

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