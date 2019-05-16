4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Almanya 4. Ligi'nde forma giyen yetenekli futbolcuyu transfer etmek üzere... Beşiktaş, son iki yıldır yürüttüğü 'başarıya aç ve düşük maliyetli futbolcu' politikasından vazgeçmiyor. Yönetimin ilk hedefi Almanya 4. Ligi takımlarından Optik Rathenow'un 20 yaşındaki sol beki Oğuzhan Matur. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Oğuzhan'ın düşük bir maliyete alınması bekleniyor. Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden... Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ertaç Özbir. Abalı Denizlispor'dan sağ bek Muhammed Himmet Ertürk. Bursaspor altyapısında yer alan 17 yaşındaki forvet Ali Akman.