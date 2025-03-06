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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:32

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansını sürdürerek A Ligi'ne yükselmek için kritik bir maça çıkacak. Milliler, bu zorlu mücadelede Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maç İstanbul'daki Rams Park'ta yapılırken, rövanş ise Macaristan'da oynanacak. Milli takım, ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçta iyi bir skor almayı hedefliyor. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi için heyecanlı bir bekleyişe girdi. A Ligi'ne yükselmek için zorlu bir sınav verecek olan milliler, Macaristan'la karşılaşacak. Ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek tur atlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merakla beklenen maçın detayları...

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşması, 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Rövanş ise 23 Mart 2025'te gerçekleşecek.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak, ikinci mücadele ise Macaristan'da yapılacak. Her iki play-off karşılaşması da TSİ 20.00'de başlayacak.

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A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÜRÜYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finale yükselen Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, bu aşamada mücadele edecek.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak olan bu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için kıyasıya bir yarış verecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.