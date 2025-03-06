A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:32
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansını sürdürerek A Ligi'ne yükselmek için kritik bir maça çıkacak. Milliler, bu zorlu mücadelede Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maç İstanbul'daki Rams Park'ta yapılırken, rövanş ise Macaristan'da oynanacak. Milli takım, ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçta iyi bir skor almayı hedefliyor. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...