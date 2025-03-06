A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi için heyecanlı bir bekleyişe girdi. A Ligi'ne yükselmek için zorlu bir sınav verecek olan milliler, Macaristan'la karşılaşacak. Ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek tur atlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merakla beklenen maçın detayları...