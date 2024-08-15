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Haberler Galeri A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı
Giriş Tarihi: 15.08.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:26

A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı

Rapid Wien Trabzonspor maçı kapsamında A Spor canlı izle ekranı araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmek isteyen bordo mavililer Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip deplasmanda galibiyet arıyor. Trabzonspor Rapid Wien A Spor izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. İşte, A Spor canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri ile bugünkü karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı

A Spor canlı izle ekranı bugün oynanacak Rapid Wien Trabzonspor rövanş maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında galibiyet arıyor.Rapid Wien Trabzonspor maçı canlı izle ekranı başında 19.00'da yerini alıyor. A Spor canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte Rapid Wien TS maçı için A Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri..

A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı

A SPOR CANLI İZLE

Bugün 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Ruzomberok maçını canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rapid Wien: Hedl, Oswal, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı

A SPOR FREKANS BİLGİSİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6

A SPOR CANLI İZLE RAPİD WİEN TRABZONSPOR MAÇI BURADA || A Spor canlı yayın ile Rapid Wien Trabzonspor maçı izle ekranı
15 AĞUSTOS 2024 A SPOR YAYIN AKIŞI
08:00
Sabah Sporu – canlı
11:00
Spor Ajansı – canlı
14:00
Gün Ortası – canlı
15:00
Spor Gündemi – canlı
18:00
Ana Haber – canlı
19:00
Rapid Wien-TS – canlı
21:00
Transfer Raporu – canlı
23:00
Son Sayfa – canlı
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