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Haberler Galeri A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:40

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izlemek isteyen sporseverler A Spor canlı izle linkine odaklandı. A, B, C ve D gruplarında karşılaşmalar tüm hızıyla devam ederken, günün karşılaşmaları arasında Antalyaspor -Beşiktaş, Sivasspor - Sipay Bodrum FK ve Kırklarelispor - Kocaelispor karşılaşmaları yer alıyor. Tüm karşılaşmalar saat 15.00'da başlarken gözler grubunda lider konumda bulunun siyah beyazlı ekibin mücadelesine çevrildi. İşte, Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor canlı izle ekranında! Günün karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken gözler Antalyaspor - Beşiktaş maçına çevrildi. Siyah beyazlı ekip taraftarı maçın canlı yayın kanalında odaklandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

ZTK ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI A SPOR CANLI İZLE EKRANINDA!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Maçın canlı izle linki için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz;

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A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 – Takım Oyunu (canlı)
08:00 – Sabah Sporu (canlı)
11:00 – Spor Ajansı (canlı)
14:00 – Kupada Bugün (canlı)
15:00 – O. ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ (CANLI)
17:00 – Türkiye'nin Kupası (canlı)
19:00 – Ana Haber (canlı)
20:00 – ZTK Özetler (bant)
21:00 – Artı Futbol (canlı)
23:00 – Son Sayfa (canlı)

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

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POLARİZASYON: H ( Yatay )

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KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

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